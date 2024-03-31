بمشاركة صلاح.. تعادل ايجابى لليفربول أمام برايتون فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره برايتون، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".



أحرز هدفى الشوط اللاعب داني ويلبيك، بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، بينما سجل لويس دياز هدف التعديل لليفربول فى الدقيقة الـ 27.



ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز - كونساه - فيرخل فان دايك - برادلي.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - واتارا إيندو - أليكسس ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.



ويحتل فريق ليفربول، وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، والذى يستحوذ كلاهما على 64 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.