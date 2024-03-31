«أبو ظبي الأول مصر» ينضم لمبادرة «المركزي» للتمويل العقاري بفائدة 8%

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري الهادفة لتسهيل ملكية الوحدات السكنية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط من خلال تقديم تمويل عقاري بمعدل فائدة سنوي 8% متناقص.

ومن خلال المبادرة، يستهدف بنك أبوظبي الأول مصر الوصول إلى تمويلات عقارية خلال العام الأول، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء داخل السوق المصري. ومع التطور السريع الذي يشهده التمويل العقاري، يستهدف البنك تقديم خدمات ذات قيمة فريدة.

وفي هذا السياق، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "نفتخر بانضمامنا لمبادرة التمويل العقاري والتي يقدمها البنك المركزي المصري. إذ تتماشى المبادرة مع استراتيجيتنا العالمية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر خدمة شرائح متنوعة من العملاء."

جدير بالذكر، أن بنك أبو ظبي الأول مصر يعمل على تقديم تجربة استثنائية لعملائه عبر توفير خدمات استشارية إضافية، إلى جانب ضمان تبسيط الإجراءات والوثائق للعملاء، بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث حركة رواج في السوق العقاري.