بابا الفاتيكان يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد.

وجدد البابا فرانسيس، دعوته للإفراج عن المحتجزين ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، قد أكد أن السلام أصبح مهددًا في العالم بسبب النزاعات وآخرها الحرب في قطاع غزة ولبنان، مجددًا مطالبه بضرورة وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى غزة.

وأضاف بابا الفاتيكان، أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها في غزة.