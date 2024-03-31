تحرير 156 محضرا تموينيا وضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال شهر رمضان لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

و تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم اليوم الأحد تحرير 156محضر تمويني ،وضبط 3طن أعلاف ونصف طن مواد غذائية ،مشيراً إلى أن المحاضر تنوعت ما بين 76 محضر مخالفات مخابز و80 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن من أهم القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية تحرير محضرين جنح مركز الباجور ضد أصحاب محلات سلع غذائية لحيازتهم كمية قدرها 250كجم جبنة مطبوخة ، 200كجم زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر ، وتحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها 3 طن علف بدون مستندات ومجهولة المصدر .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.