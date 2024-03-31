الدكتور جمال المصري وكيلًا لكلية الزراعة للدراسات العليا بجامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم الأحد، الدكتور جمال محمد أحمد المصري الأستاذ بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، لتسليمه قرار تكليفه بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة.

وخلال مراسم الاستقبال - أشاد الدكتور ناصر مندور بالدكتور جمال المصري كواحد من أكثر الباحثين استشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم في مجال العلوم الزراعية، لسبعة أعوام متتالية (2017 - 2023)، لافتاً إلى أنه الوحيد على مستوى الجامعات المصرية الذي تواجد اسمه بتلك القائمة لمدة سبع سنوات متتالية، حيث يعد هذا إنجازاً للباحثين على مستوى الجامعات المصرية، ومصدر فخر واعتزاز لجامعة قناة السويس.

يُذكر أن الدكتور جمال المصري يشغل منصب أستاذاً ورئيساً لقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، ومديراً لمركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس، والمشرف العام على المركز الإقليمي لأكاديمية البحث العلمي بالإسماعيلية.

بدأ مشواره العلمي بالحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الزراعية من جامعة قناة السويس، ثم ماجستير الهندسة من معهد العلوم البيئية والبنية التحتية بهولندا فى تخصص تكنولوجيا وهندسة البيئة. ودرجة الدكتوراه ببعثة إشراف مشترك من وزارة التعليم العالي بين جامعة ماجيل بكندا وجامعة قناة السويس.

وتقديراً لجهوده الاستثنائية في مجال تخصصه ولمساهمتة الرائدة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة في المجال الزراعي، تم منحه جائزة كيشيدا كأحسن باحث فى مجال الهندسة الزراعية بجمهورية مصر العربية، والتى تُمنح من منظمة الهندسة الزراعية بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتركزت أبحاث الدكتور جمال المصري على تطبيق تكنولوجيات متقدمة في المجال الزراعي، مثل تحليل ومعالجة الصور الرقمية، التحليل والتصوير الطيفي، تطبيقات الشبكة العصبية، والتحليل الطيفي الكتلي ذو التأين الكيميائي، والتحليل والتصوير الفلوروسنتي، وذلك في تقييم مختلف المنتجات الزراعية مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل واللحوم والأسماك والبذور.

وتم إيفاده في العديد من المهمات العلمية لعدد من دول العالم (مثل النرويج وأيرلندا واليابان وإنجلترا وفرنسا وأسبانيا)، حيث احتل مكانة مرموقة في أعرق المؤسسات البحثية والتعليمية في تلك الدول.

وكُللت أعماله البحثية الرائدة والمتميزة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2017، من إكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأثمرت نتائج أبحاثه عن أكثر من 100 بحثاً منشوراً في دوريات علمية دولية، تابعة لدور نشر عالمية مرموقة، وكذلك في المؤتمرات الدولية المتخصصة، ونتيجة لهذا فقد قامت هيئة Calrivate Analytics وشريكها Web of Science- وهي الجهة الرسمية الدولية المعترف بها المخولة بتقييم أداء الإنتاج العلمي للباحثين- بتصنيفه ضمن أفضل 1% من الباحثين على مستوى العالم.