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الأحد 31 مارس 2024
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فضائيات

العزاوي: صناع القرار في تركيا يجب ان يفهموا كون العراق دولة وليس مجرد بلد جوار

البوابة نيوز
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قال  الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن قضية  الحدود التركية العراقية مسألة قديمة تحتاج لجهود كبيرة جزء منها في الأساس وهي ان قضية الأكراد قضية سياسية وليست امنية 

وعلى تركيا ان تفهم ان العراق دولة وليس مجرد بلد مجاور لها. 

وأوضح "العزاوي"، خلال لقاء تلبفزيوني عبر شاشة العربية الحدث:"مشكلة الحدود قضية سياسة بامتياز وليست قضية أمنية، صحيح لها أبعاد أمنية وهناك تدخل تركي، إلا أن حل القضية الكردية التركية هو مسألة سياسية وعلى صاحب القرار في تركية أن ينتبه لذلك". 

وأضاف مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية:"العراقيون ليس لديهم أي معلومة عن ما يقوم به الجانب التركي، والقوات التركية توغلهت داخل العمق العراقي كثيرًا دون تنسيق مع القوات العراقية".

وتابع:"لا يمكن أن يعتقد في لحظة من اللحظات ان حلم الدولة الكردية يذهب من عقول الأكراد في تركيا أو في العراق او سوريا وغيرهم وسيظل هذا الحلم جيلًا بعد جيل ولابد من حلها سياسيًا بشكل سليم".