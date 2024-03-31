تشكيل هجومى متوقع لأرسنال فى قمة مانشستر سيتى

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة، بين فريق مانشستر سيتى، الذى يستضيف نظيره ارسنال، المحترف ضمن صفوف محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

حيث يستضيف ملعب "الاتحاد"، قمة مبارايات الدورى الإنجليزى، بين فريق مانشستر سيتى الذى يستضيف ارسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة المنافسة على عرش البريميرليج، وازاحة الأخر من طريق الظفر باللقب الأقوى فى عالم دوريات الساحرة المستديرة.

ففى حالة فوز ارسنال بدون النظر إلى نتيجة مواجهة ليفربول وبرايتون، سيواصل تربعة على قمة الترتيب، وفى حالة تعادله وفوز الريدز، سيحل فى الوصافة، بينما يسعى السيتى لحصد الثلاث نقاط وعينه على مواجهة ملعب "آنفيلد".

ومن المتوقع ان يخويض ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: كيويور - جابرييل - ساليبا - بن وايت.

خط الوسط: رايس - جورجينيو - أوديجارد .

خط الهجوم: مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب البريميرليج، بـ64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول الوصيف، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

