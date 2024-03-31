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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحلقة العشرون من "صيد العقارب".. القبض على إسماعيل أثناء خطوبة ابنته

صيد العقارب
صيد العقارب
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شهدت الحلقة العشرين من مسلسل “صيد العقارب” العديد من الأحداث المثيرة والمفاجئة، بدأت بعثور عايدة على نورا بعد هروبها منها وزواجها من أدهم، لتتشاجر معها بسبب ما فعلته، وتعتدي عليها، لتتوقف بعد اخبار نورا لها بحملها.

فيما أخبرت عايدة، حسان بعثورها علي المخدرات، والذي بدوره أخبر ماركو، ليتقابلا مع عايدة، التي نصبت لهم فخا، وأبلغت الشرطة، واختتمت الحلقة العشرين، بالقبض علي إسماعيل، أثناء احتفاله بخطوبة ابنته ولاء.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال.

صيد العقارب غادة عبد الرازق رياض الخولي