إرشادات وقائية للحفاظ على صحة أذنيك

يمكن أن يتعرض الكثير منا الى ضعف السمع بسبب عدم الاستخدام الجيد للأشياء دون الأخذ بالاعتبار انه هذا قد يؤثر صحة و سلامة حاسة السمع بشكل عام .

ولهذا يجب اتباع الإرشادات الوقائية للحفاظ على حاسة السمع كما تشير الدكتورة سفيتلانا زيمينا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن الأسباب التي تؤثر على حاسة السمع تتمثل فى سوء استخدام المتعلقات الشخصية مثل سماعة الرأس وغيرها واستشارة الطبيب المختص لتشخيص السبب فمثلا عند ظهور هذا الضعف في مرحلة الطفولة يخلق صعوبات في التواصل والتطور الفكري وإدراك العالم من حولنا كما يجب استخدام سماعات رأس عالية الجودة وعدم استخدام عيدان القطن في تنظيف قناة الأذن وعدم استخدام أدوية دون وصفة طبية وفى الغالب تسبب سماعات الرأس السيئة إلى صدمة صوتية مشيرة إلى أنه لا يجب أن تستمع إلى شيء ما عبر سماعات الرأس تتجاوز شدته 60 بالمئة من الحد الأقصى المسموح به كما انها تحذر من استخدام عيدان القطن في تنظيف الجزء الداخلي من الأذن لأن هذه العيدان غالبا ما تسبب إتلاف طبلة الأذن أو جلد قناة الأذن كما لا تنصح باستخراج السدادات الشمعية أو أي جسم غريب من الأذن ذاتيا.

كما تشير إلى أن بعض الأدوية سامة للأذن ويمكن أن تسبب فقدانا دائما للسمع، لذلك لا ينبغي تناولها إلا بوصفة طبية. من بين هذه الأدوية بعض مضادات الحيوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ومجموعة من مدرات البول وحتى الأسبرين.