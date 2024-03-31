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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك الموارنة: كيف يمكن قبول القتل الممنهج في غزة؟

ارشيف
ارشيف
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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس عيد الفصح،بلبنان بالبطريركيه المارونية: "بأيّ حق يجتاح حكام الدول بيوتاً فيهدمونها ويقتلون أهلها ويشرّدون سكانها؟ كيف يمكن القبول بهذا القتل والهدم المبرمج في حرب غزة؟.

وتابع: "في لبنان يجب علينا ان نبذل كل جهد كي لا يستدرح وطننا الى حرب تطال اليوم جنوبه ونخاف ان تطال اماكن اخرى"، معتبرا ان السلام الذي يشكل رسالة لبنان لا يعني فقط انتفاء الحرب بل يعني ايضا السلام السياسي والاقتصادي.

وأضاف الراعي: "قيامة المسيح دعوة الى انتزاع الخوف من نفوسنا وزراعة السلام، ونلتمس من المسيح ان يخاطب قلوب الفقراء والمرضى المحرومين من العيد بسبب اصابتهم من ويلات الحروب والجوع يتآكلهم وحده يسوع قادر ان يرسل اليهم رسل خير".

 

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