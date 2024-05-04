تعرف على غيابات الأهلي أمام الجونة بالدوري الممتاز

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نغمة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة في الدوري المصري الممتاز ، الأربعاء الماضي، ويستعد لمواجهة الجونة مساء اليوم السبت، ويفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات والغيابات.

أول اللاعبين الغائبين عن المارد الأحمر في مباراة غدا أمام الجونة، محمد الشناوي؛ الذي يستمر غيابه بسبب إصابته الأخيرة على مستوى السمانة؛ حيث غاب الحارس عن تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة.

ثاني الغيابات عن الأهلي، أحمد عبد القادر، والذي لحقت به الإصابة في مباراة الإسماعيلي، وأثبتت الأشعة التي أجراها تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

رامي ربيعة هو ثالث الغيابات عن الأهلي ولكن هذه المرة بسبب تراكم البطاقات، بعد أن حصل على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي الماضية وكريستو وطاهر وديانج وكريم فواد وكريم الدبيس وأفشة لأسباب فنية.

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ويستمر غياب الحارس الشاب حمزة علاء، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وينتظر انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويمتلك الأهلى 24 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الاهلى والزمالك وسجل لاعبيه 26 هدفا وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 26.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادي إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الانتصار في الدوري.