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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة ضحايا القوات الروسية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد 31 مارس 2024 بأن روسيا فقدت 442.170 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية غزوها الشامل في 24 فبراير 2022، حسبما

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن هذا يشمل650 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

وبحسب التقرير، فقدت روسيا أيضًا 6966 دبابة، و13304 مركبات قتالية مدرعة، و14717 مركبة وخزان وقود، و11050 نظام مدفعية، و1023 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و743 نظام دفاع جوي، و347 طائرة، و325 مروحية، و8731 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية.  قوارب وغواصة واحدة.

حصيلة ضحايا القوات الروسية الجيش الأوكراني