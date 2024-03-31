رومانيا: إصدار تأشيرات "شنجن" للمواطنين الروس

أعلنت سفارة رومانيا في موسكو أنها ستشرع بداية من يوم 31 مارس الجاري في إصدار تأشيرات "شنجن" للروس، ويمكن تقديم الطلب في جميع قنصليات ارومانيا في روسيا.

وأوضحت سفارة رومانيا في تصريح صحفي أمس السبت، أن جميع قنصلياتها في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ وروستوف ستبدأ إصدار تأشيرات "شنجن" للمواطنين الروس.

كما أوضح مسؤولو السفارة أن التأشيرات الموحدة الصادرة بعد 31 مارس ستسمح للمواطنين الروس بدخول منطقة "شنجن" لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأشار المسؤولون في سفارة رومانيا إلى أن التأشيرات الصادرة قبل 31 مارس 2024 يمكن استخدامها في الوقت نفسه طوال مدة صلاحيتها فقط للدخول إلى رومانيا، وأيضا على أساس الأحكام المنصوص عليها في قرار الاتحاد الأوروبي رقم 565/2014.

وأوضحت السفارة الرومانية: "على سبيل المثال، سيتمكن المواطن الأجنبي الذي لديه تأشيرة دخول مزدوجة أو متعددة صادرة عن رومانيا قبل 31 مارس 2024، من السفر على أساس تأشيرة رومانية إلى رومانيا وبلغاريا وقبرص".