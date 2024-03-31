المرصد: شهداء وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في سوق إعزاز بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء انفجار في سوق شعبي في مدينة إعزاز السورية.

وأفاد المرصد باستشهاد ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة في سوق المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي.

ونتج عن الانفجار أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في المكان. ووفقًا للمرصد السوري، فإن الحصيلة المعلنة حتى الآن هي حصيلة أولية.

ولم يتم تبني المسؤولية عن الانفجار حتى اللحظة من قبل أي جهة. يذكر أن مدينة إعزاز قد شهدت سابقًا سلسلة من التفجيرات باستخدام العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو سيناريو يتكرر أيضًا في جميع مناطق الريف الشمالي لمحافظة حلب.