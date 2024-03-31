برشلونة ينتصر على لاس بالماس في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة، انتصارًا ثمينًا على ضيفه لاس بالماس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم أنه شهد حالة طرد في الدقيقة 24 في صفوف الضيوف، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ألفارو فاليس، ليكمل لاس بالماس المباراة بنقص عددي.

وفي الشوط الثاني، نجح البرازيلي رافينيا في افتتاح التسجيل وإحراز هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 59 من صناعة البرتغالي جواو فيليكس.

وبالرغم أن الفريق الكتالوني حصل على نقاط المباراة الثلاثة، إلا أنه فقد عنصرًا مهمًا في اللقاء المقبل، بعد حصول روبرت ليفاندوفسكي على البطاقة الصفراء، ليغيب عن مواجهة قادش في الدوري الإسباني؛ للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبتلك النتيجة، واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.