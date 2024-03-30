سلطات التحقيق الروسية تتعرف على هويات 134 شخصًا قتلوا في هجوم «قاعة كروكوس»

قال المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية بشأن الهجوم على قاعة مدينة “كروكوس”، إن المحققين تعرفوا على هوية 134 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم.

وقالت اللجنة حسبما أذاعت وكالة تاس الروسية اليوم السبت، إن “المحققين يعملون مع الضحايا ويستجوبونهم حول ملابسات هذه الجريمة. وتمكن التحقيق حاليا من تحديد هوية 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي. وتجري الاختبارات الجينية لجثث أخرى لم يتم التعرف عليها بعد”.

وتابعت إن “المحققين والمتخصصين في الطب الشرعي والخبراء يعملون على مدار الساعة. وتجري عمليات التحقيق في مسرح الجريمة وكذلك مع المشتبه بهم”.

وقتل أكثر من 140 شخصًا، وأصيب ما يزيد على 360 آخرين في أعنف هجوم وقع منذ عقد، عندما فتح أربعة مسلحين النار في قاعة كروكوس سيتي للموسيقى. وأعلن تنظيم داعش الذي يتمركز في أفغانستان وباكستان، مسؤوليته عن الهجوم الدموي.