بالفيديو.. المفتي: خلق العفو كان سمة أساسية فى فتح مكة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دين الإسلام حث على كل الأخلاق الحسنة، بما فيها الصفح والعفو والتسامح، وكظم الغيظ، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحسنة، ولذلك اصطفاه الله.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "سيدنا النبى كان لا يغضب لنفسه، والسيدة عائشة كانت تقول كان لا ينتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فكان ينتقم بها".

واضاف: "وعند فتح مكة، قال للكفار اذهبوا وانتم الطلقاء، لقد كان خلق العفو ملازما له، ولو كان احدا غيره لانتقم منهم، فالغضب والانتقام شهوة والصيام يكبح هذه الشهوات، وسيدنا النبي نصحنا بان نتخلق بالعفو والصفح أثناء الصيام".