غدًا.. قافلة للتحاليل الطبية بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن تنظيم قافلة للتحاليل الطبية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع احدى العيادات المتعاقد معها، وذلك عدا الأحد من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً بالدور الأرضي بالنقابة.

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج أنه جرى الاتفاق مع العيادات المتعاقدة مع النقابة، على أن تشمل الخدمات المقدمة في القافلة سحب العينات وإجراء التحاليل الطبية اللازمة على أن يتم الآتي:

١- إعفاء العضو من نسبته في التحاليل العادية.



٢- بالنسبة للتحاليل النادرة والتي تساهم فيها النقابة بمساهمة جزيئة يتم تحصيل نسبة 30% من العضو فقط بدلا من 70 ٪.

٣- بالنسبه لأقارب الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج، يتم التعامل نقدًا مع خصم 30% على أسعار التعاقد مع النقابة.