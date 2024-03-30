خالد الطوخى ينعى شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ببالغ الحزن رحيل الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب خالد الطوخى، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، موجها خالص العزاء للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله.

وأكد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن المجتمع الأكاديمي فقد واحد من رجاله المتميزين، فالدكتور الراحل ذخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية، وظل معطاء للعلم طوال حياته.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نشرت منشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله.. الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد.. شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي".

