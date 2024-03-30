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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة عامل توفى إثر انفجار داخل مصنع ملابس

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع عامل وإصابة آخر إثر انفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث كما قررت تسليم جثة المتوفى لذويه تمهيدًا لدفنه

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانفجار ماكينة داخل مصنع ملابس بمنطقة الوراق شمال المحافظة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث خلل في إحدى ماكينات طباعة الملابس وانفجارها مما تسبب في مصرع عامل وإصابة آخر.

جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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