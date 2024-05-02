السيسي يتفقد مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة الروبكي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة الروبكي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة و لفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحي والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

أقيم الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسي مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

كما كرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابي من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابي رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع.

كما تم تكريم نماذج من المرأة العاملة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة