الليلة.. توتنهام يسعى لرد الاعتبار من تشيلسى الجريح

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم، نحو ملعب "ستامفورد بريدج"، لمتابعة المواجهة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بين فريق تشيلسى الذى يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير.

وتم تأجيل تلك المباراة من الجولة الـ 26 من البريميرليج بسبب مشاركة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز عريض لتشيلسى، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة البريميرليج.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 33 جولة ، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 جولات، وهزم فى 9 مبارايات.

بينما يحتل فريق تشيلسى المركز التاسع، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 33 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 13 مباراة ، وتعادل فى 9 وهزم فى 11 لقاء.

وشهدت مسيرة تشيلسي هذا الموسم تعطل كبير بسبب عدم توفر اللاعبين، بما في ذلك الصفقات التي أبرمها النادي هذا الصيف، وكلفت خزينته مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين.

ويدخل تشيلسى تلك المباراة مفتقداً ما يقرب من 14 لاعبا في لقائه ضد ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، وأحدث تلك الأسماء فى قائمة الغيابات هما المدافعان تياجو سيلفا وأكسيل ديساسي، بعدما أصيبا خلال التعادل الأخير أمام أستون فيلا بهدفين لكل فريق.