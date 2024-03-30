فتح مكة وبناء مسجد القيروان.. أحداث في ذاكرة 20 رمضان

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، العشرين من رمضان والذي صادف العديد من المناسبات الدينية، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم..

8 هـ - المسلمون يفتحون مكة بقيادة الرسول محمد ويدمرون الأصنام والأوثان وتماثيل الآلهة المحيطة بالكعبة، والرسول يعفي عن أهلها الذين عادوه عدا بضعة أشخاص نظموا الشعر لهجائه.

55 هـ - انتهاء المسلمين من بناء مسجد القيروان في عاصمة إفريقية الجديدة، وكان الجامع حين إنشائه - على أغلب الظن - بسيطًا صغير المساحة، تستند أسقفه على الأعمدة مباشرة، دون عقود تصل بين الأعمدة والسقف.

652 هـ - ميلاد السلطان المملوكي سيف الدين قطز، بطل معركة عين جالوت وقاهر التتار المغول، ومُحرر القدس من التتار؛ كما يعد أحد أبرز ملوك مصر على الرغم من أن فترة حكمه لم تدم سوى أقل من عام واحد، فقد نجح في إعادة تعبئة وتجميع الجيش الإسلامي، واستطاع إيقاف زحف التتار الذي كاد أن يقضي على الدولة الإسلامية تم تنصيبه في 24 ذو القعدة 657 هـ الموافق 11 نوفمبر 1259 ثالث سلاطين مماليك مصر، لكن تآمر عليه بعض المماليك وقتلوه بعد عودته من معركة عين جالوت.

762 هـ - أثناء الصراع على السلطة في القاهرة المملوكية بعد مقتل السلطان حسن بن محمد بن قلاوون، وصل إلى دمشق استفسارات من السلطان ليعلم من واليها المملوكي طاعته أو عصيانه وهل يتحكم في قلعة دمشق ومدى امكاناته فيها وكيف يتصرف في الأموال السلطانية، فأرسل الوالي أنه على الطاعة.

1001 هـ - الجيش الألماني البالغ 40 ألف مقاتل يقوم بهجوم مباغت على الجيش العثماني المكون من 10 آلاف مقاتل في الجنوب الشرقي من زغرب الواقعة حاليًا في كرواتيا، ويقتل 7 آلاف عثماني، بمن فيهم القائد حسن باشا حاكم البوسنة. وكانت هذه الغارة سببًا في إعلان الدولة العثمانية الحرب على الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1253 هـ - ذكرى ميلاد محمد هادي الطهراني، فقيه مسلم ومؤلف ومدرس ديني إيراني.

1351 هـ - صدور العدد الأول من مجلة «الرسالة» أشهر المجلات الثقافية والأدبية العربية في القاهرة، وقد رأس تحريرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات، وكانت تصدر في البداية أسبوعية، ثم أصبحت تصدر نصف شهرية، واستمرت في الصدور حوالي 20 سنة، وبلغ عدد أعدادها 1025 عددًا.

1369 هـ - الكنيست الإسرائيلي يمرر «قانون حق العودة»، وهو قانون ينص بحق هجرة أي يهودي لإسرائيل.

1379 هـ - انطلاق مسابقة تلاوة القرآن لأول مرة على المستوى الوطني في ماليزيا.

1430 هـ - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.