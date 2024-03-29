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الجمعة 29 مارس 2024
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فضائيات

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن “المقياس الحقيقي لكرامات اهل التصوف هو الكتاب والسنة، فما خرج عنهم لا نقبله”، موضحا أن التصوف الحقيقي هو الذي يثمر الطاعات، وكرامات الأولياء وأهل الكهف ومريم موجودة في القرآن الكريم.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الله كما أيد الرسل بالمعجزات أيد أيضا الأولياء بالكرامات وهو أمر خارق للعادة.

وأوضح أن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كان من أولياء الله العارفين، ووصف الشيخ محمد زكي إبراهيم، رائد العشيرة المُحمدية بأنه من أولياء الله الصالحين وصاحب كرامات .

وأكمل أحمد عمر هاشم، أن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وليه في بعض الأمور ، مستشهدا بما حدث مع عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بأنه رأي رؤية بأن جيش مصر عبر قبل حرب أكتوبر 73 ونقل تلك الرؤية للرئيس السادات، وقال له توكل على الله وخذ قرار المعركة فتحققت الرؤية وكان النصر من الله وحدث العبور بـ 100 شهيد فقط فضلا من الله  لأنها كانت حرب في سبيل الله.
 

الدكتور احمد عمر هاشم لأزهر الشريف هيئة كبار العلماء