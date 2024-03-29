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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نتنياهو يوافق على استئناف مفاوضات الدوحة والقاهرة حول هدنة غزة

نتنياهو
نتنياهو
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن بنيامين نتنياهو وافق على إرسال وفد يمثل جهازي الموساد والشاباك إلى العاصمتين القطرية والمصرية، لبحث استئناف المفاوضات حول التهدئة مع حماس، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

جاء هذا القرار عقب ساعات قليلة من عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو اجتماعا مصغرا لمناقشة تطورات العدوان علي قطاع غزة واتفاق تبادل الأسري والرهائن مع حماس.

وتبادل الطرفان الاتهامات بتعثر المفاوضات السابقة عبر وسطاء في الدوحة، بشأن إقرار هدنة وتبادل الرهائن المحتجزين في غزة بمعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وأكدت قطر، في وقت سابق، أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل لا تزال مستمرة.

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