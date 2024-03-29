شهادة فنية| نعمة الأفوكاتو.. صنعة الدراما

فاجأت الفنانة مي عمر، جمهورها خلال الشهر الكريم بأداء فني مختلف ومبهر، ظهرت به في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عُرض على الشاشة الصغيرة ضمن الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة المقدمة في النصف الأول للموسم الرمضاني 2024، فمنذ عرض الحلقة الأولى استطاع أبطال العمل أن يخطفوا أنظار المشاهد المصري والعربي.

ومن خلال الأحداث الدرامية المليئة بالإثارة والمتعة والتشويق، تقدم مي عمر أروع أدوارها الفنية وتصنع تاريخا لافتا سيظل طويلا في ذاكرة الدراما المصرية والعربية، حيث تجسد دور المحامية "نعمة أبو علب" الشابة الطموحة الذكية، بنت البلد الفطرية، والزوجة الوفية، الأولى على دفعتها في كلية الحقوق على مدار أربع سنوات، وابنة المحامي الشاطر "سعيد أبو علب"، التي اكتسبت منه الخبرة القانونية والعملية فقررت العمل بمجال المحاماة، عملت «نعمة» على مساندة زوجها الفاشل "صلاح" كي ينجح في حياته، لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

ومنذ عرض حلقته الأولى لاقي العمل قبولا كبيرا بين المشاهدين، متصدرا محركات البحث ومصنفا ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان، والأول عالميا على منصة شاهد الإلكترونية.

أشاد عددا من الفنانين والمخرجين والكتاب والمهتمين بالعملية الفنية داخل مصر وخارجها، بأداء الفنانة مي عمر الرائع والمبهر في المسلسل، الذي يعد بمثابة شهادة ميلاد لها من جديد كممثلة ناضجة، وأداء أبطال العمل ومخرجه العبقري. وتستعرض "البوابة" في السطور التالية آراء الفنانين والكتاب والإعلاميين من بلدان الوطن العربي، حول مسلسل "نعمة الأفوكاتو" وصناعه.

تامر حسني: مبروك لكل صُناع العمل.. ومحمد سامي مكسب عظيم للدراما المصرية والعربية

قال الفنان تامر حسني: مليون مبروك للنجمة مي عمر، مسلسل ناجح بكل المقاييس، أحسنتي يا مي أداء عظيم وشغل على النفس من الدرجة الأولى، وألف مبروك لحبيبي النجم أحمد زاهر أداء عظيم كعادتك، مليون مبروك لبسومي القمر أحلى صوت في الدنيا وأحلى تتر نهاية في رمضان، ومليار مبروك للمخرج العظيم المبدع محمد سامي المايسترو المشرف على كل الجمال ده، سامي صاحب النجاحات الأسطورية، محمد سامي مش مجرد مخرج، بل مكسب عظيم للدراما المصرية والعربية، مبروك لكل صناع العمل.

الفنان تامر حسني

أصالة نصري: شكرًا لصناع نعمة الأفوكاتو لاهتمامكم بي وبصوتي

قالت المطربة أصالة نصرى، إن أغنية تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" جديدة بالنسبة لي ولمست قلبي، وجعلتني قريبة من ناس من زمان بتربطنا كلّ مشاعر الود، وقعدتنا سوا فيها كل السعادة والفائدة ضحكنا واحد، ومزحنا واحد، وشغفنا بالفن واحد.

وتابعت: أخي وصديقي محمد سامي، ومي عمر صديقتي الطيبة الحنونة المرتبة، شكرًا لاهتمامكم فيّ وبصوتي كتير، فرصة سعيدة قربنا من بعض ويا ميوشه أحسنتي الأداء وتعلقت بالمسلسل بشكل لا يوصف، ويا سامي أحسنت بكل تفاصيل عملك مثل العادة ما في مثلك.

الفنانة أصالة نصري

مجدي الهواري: مي عمر الجواب بيبان من عنوانه

وقال المخرج مجدي الهواري: ما شهدته إلى الآن من أصعب وأحلي الشخصيات النسائية في التمثيل التي شهدتها حتى الآن في رمضان هي شخصية "نعمة أبو علب" للفنانة مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، والله أنا بقول للممثلين الكلام ده، وأخيرا وجدت من يسمع هذا الكلام أو لكي لا أظلم أحد، فهذا ذوقي يمكن في التمثيل رغم أنها تبدو سهلة وبسيطة، لكنها شخصية مركبة ومتناقضة في نفس الوقت، يعني سهل ممتنع.

وتابع: من الآخر مثل محمد صلاح في الكرة تحس أنه لم يفعل شيئا في الملعب وهو بحرفنه بسيطة بيصنع كل حاجة، لكن أتركه يلعب لوحده من غير ما تشوشر عليه بلاعب آخر فاشل، فالممثل الذي يفعل ذلك بهذا الاحتراف والتمكن، تراه متابعا لعدة مسلسلات عالمية والإسباني تحديدا، لأنهم الموضة حاليا في التمثيل، فلازم بعض الممثلين يشتغلوا على نفسهم ويشوفوا الموضوع رايح فين في العالم كله، مثل ما فعلته مي عمر.

وواصل: برافو مي عمر، وبرافو المخرج محمد سامي وطاقم العمل، وشكرا مها سليم على الإنتاج المتعوب عليه، فالتمثيل ليس حزق ولا إفراط في الانفعالات، ومن يقول لا تستعجل على الحكم من البداية، فالجواب بيبان من عنوانه.

المخرج مجدي الهواري

أنس الفقي: شابوه مي عمر.. أداؤها أعطى للعمل طابعا خاصا

وقال وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي: نعمة سعيد أبو علب الأفوكاتو، ما هذا الذي تفعله مي عمر، هل قررت أن تكتب شهادة ميلادها الحقيقية كنجمة متألقة ومبهرة أداء سلس وتلقائي لشخصية قد تبدو بسيطة، إلا أنها مركبة وصعبة ومتناقضة تجمع بين الضعف والقوة السطحية والعمق، غاية الخير على فطرته ومنتهى الشر الذي قد تخلقه في الإنسان تجارب الحياة، رغم أن الحدوتة أكلاشيه إلا أن أداءها أعطى للعمل طابعا خاصا جدا، رأيي أن مي قد فعلتها هذا العام.. شابوه.

وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي

عمر الجهني: مي عمر تعطي نموذج للمحامية المبدعة

وقال المستشار الدكتور عمر الجهني: لم أكن أتوقع أن تجيد الفنانة مي عمر تعطي نموذجا للمحامية المبدعة، فتجسيد مهنة المحاماة للمرأة صعب جدا، وقليل من يعكس للمشاهد الدور بشكل مقنع وواقعي، كما أن مخرج العمل كل سنة يقدم بصمة يقول لعالم الإخراج أنا هنا، والممثلون على رأسهم كمال أبو رية مبدعون، وحليفكم التوفيق.

الدكتور عمر الجهني

عثمان الشاطي: نعمة الأفوكاتو نص محبوك بذكاء وإيقاع مشدود

قال الكاتب والناقد عثمان الشاطي، إن نص مسلسل "نعمة الأفوكاتو" محبوك بذكاء وبإيقاع مشدود يتخلله موسيقى تصويرية ملائمة لكل حدث وصراع، وتباين في الشخصيات والكركترات ما بين الخير والشر والتطرّق إلى قضية حديثي النعمة بأسلوب واقعي ذكي، فقد رسم شخصية البطلة "نعمة" وقربها للشكل الشعبي وخفة دمها والأسلوب البسيط وسيارتها الخضراء البسيطة وملابسها وتفاصيل حضورها حتى في خلع أحذيتها أثناء القيادة جعلها قريبة ومحببة لدى الجمهور.

وتابع: كما أن مي عمر أتقنت الدور ببراعة وكسرت التوقعات بقوة الحضور والأداء الصادق في معايشة الشخصية وتستحق أن تكون إحدى أهم بطلات هذا الموسم، أما أحمد زاهر فهذا مكانه وملعبه وتذكرت وأنا أشاهد العمل أجواء مسلسل "البرنس" حيث التعاطف مع البطل المظلوم ورحلة الانتقام من أقرب الناس لديه.

وواصل: وأخيرا محمد سامي عبقري في صياغة الحدث، وذكي في شد المشاهد إنسانيا وعاطفيًا تجاه القصة، ومميز في خلق صورة إخراجية متناغمة سمعيا مع الموسيقى، كما أنه يخرج لنا من أداء تمثيلي صادق ومتنوع.

وأكد الشاطي، أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان مثابة الحصان الرابح لهذا الموسم ومما ساعده على التميز هو تقليص القصة والأحداث في ١٥ حلقة بإيقاع سريع أفضل من التمطيط الحاصل في بعض أعمال ال ٣٠ حلقة، فتحية لفريق العمل على هذه الجهود المميزة، عمل يستحق النجاح والإشادة.

نعمة الأفوكاتو

شاهين البابطين: نعمة الأفوكاتو حقيقي اختيار عبقري ومسلسل قوي جدا

وقال المنتج الكويتي شاهين بدر البابطين، إن مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" ظهرت بشكل وأسلوب جدید أول مرة أشاهده منها، وانبهرت في براعة بطولتها، ومشاهدها لا تُمل، حقيقي اختيار عبقري ومسلسل قوي جدا.

مهيرة عبدالعزيز: المسلسل شهادة ميلاد لمي عمر كممثلة

وقالت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز: لقد أبهرتني الفنانة مي عمر بأدائها في "نعمة الأفوكاتو" وكأنه شهادة ميلاد جديدة لها كممثلة، والفنان أحمد زاهر متفرد بإبداعه كالعادة، أما المخرج محمد سامي مثل ما عودنا إبداع وتألق وحرافية عالية جدا، مبروك النجاح لكل صناع العمل.

الفنانة والإعلامية مهيرة عبدالعزيز

هالة سرحان: المسلسل إهداء لكل امرأة حافظت على أعظم قيم الفضيلة والعطاء

وقالت الإعلامية هالة سرحان، إن الفنانة مي عمر جسدت "نعمة الأفوكاتو" وقدمت دورا صعبا للغاية بكل مهارة وصدق وتركيز، "نعمة" هي كل أنثي في العالم أحبت وأغدقت بالعطاء والتفاني والإخلاص وكافحت من أجل من تحب بكل بقوة ونبل، فنالت الجزاء خيانة وضيعة ووحشية قلوب شرسة ونهش الضباع الجشعة، قصة كل أنثي أحبت بغباء من لا يستحق.

وتابعت: أتصور أن هذا المسلسل إهداء لكل امرأة حافظت على أعظم قيم الفضيلة والعطاء، والوفاء، والتفاني، والوداد، والصدق، والمحبة، وسحقتها الخيانة والإهانة، نعمة المرأة المعيلة والزوج الجبلة المجرم الأناني في كل الطبقات.

وواصلت: رسالة نعمة الأفوكاتو تضرب مجتمع المادية، والجشع، والشراسة، والخيانة، وانعدام الضمير في مقتل وتصرخ أنا لا أتخان ولا أتهان ونحن ما زلنا نترقب بشغف ونراقب ونرصد ونتوقع، لكننا لن ننجح في الوصول إلى أسرار حبكةً محمد سامي الحافلة دائما بالصواعق الإنسانية.

الإعلامية هالة سرحان

السيد حافظ: مبروك النجاح وشكرا للاتقان

قال الكاتب السيد حافظ، إن مي عمر فنانة موهوبة ونجمة، وزوجها مخرج شاطر وله شخصية، وفاهم السوق جدا، وأنا لا أعرفهما شخصيا.

وتابع: مبروك النجاح وشكرا للاتقان، لأن دراما التليفزيون والسينما صناعة وليست إبداعا.

الكاتب السيد حافظ

ياسر البراك: المسلسل ينتصر للمرأة القوية والمكافحة

وقال المخرج العراقي د. ياسر البراك، إن مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" ممثلة تُجيد اللعب بمشاعرنا وهي توظف طاقتها الأدائية في أداء شخصية "نعمة" وتحولاتها الدرامية بين الكوميديا والمأساة في مشاهد سريعة تمنحها مركزية في الحضور.

وتابع: بناء المسلسل ينتصر للمرأة القوية والمكافحة بنت الأصول التي تُجيد مواجهة المجتمع الذكوري الذي يمتهن المرأة ويسلبها حقوقها، والتحولات المتكررة في الشخصية من موقع الضعف إلى القوة وبالعكس، يجعلنا نتابع بشغف ما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات المقبلة، فتحية للسيناريست والمخرج محمد سامي وهو يُجيد اختيار قصته، وممثليه، ومواقع التصوير، فضلًا عن قدرته الكبيرة على تحقيق عنصري الشد والتشويق في أحداث قصته.

المخرج ياسر البراك



«نعمة الأفوكاتو» من بطولة الفنانين: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد دسوقي، رامي الطمباري، هدير عبدالناصر، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.