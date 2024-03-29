ads
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بسيوة

قافلة دعوية وغذائية
قافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بسيوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 توجه حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بقافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بواحة سيوة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، يرافقه محمد منصور مدير إدارة سيوة، وكان فى استقبالهم محمد بكر يوسف رئيس مجلس ومدينة سيوة، وسعيد محمد  سعيد رئيس القرية، وجبريل عمر حمزة عمدة الجارة وشيوخ وعواقل الجارة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن الشيوخ والعواقل تسلموا القافلة الغذائية والتي تحتوي على 300 كيلو من اللحوم، ونصف طن من الأرز والمكرونة، بالإضافة إلى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام، كما قدم التحالف الوطني وحياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية. 
 

وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالى الواحة خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية، وقد وجه أهالي الواحة الشكر لمديرية أوقاف مطروح على تخصيص إمام لإقامة الشعائر بالواحة طوال شهر رمضان مع وضع برنامج وخطة لوجود إمام بالواحة  طوال العام. 

 وقد تحدث وكيل أوقاف مطروح عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وحث الناس على اغتنام هذه الأيام المباركة التي تحوي ليلة القدر ليلة نزول القرآن، والتي ولدت فيها أمة الإسلام وبعثت فيها الحياة واستنار لها الطريق وهديت إلى الصراط المستقيم. 

يذكر أن هذه الواحة تبعد أكثر من 300 كيلو متر عن مدينه مرسى مطروح و120 عن واحه سيوة. 

قافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بسيوة

IMG-20240329-WA0019
IMG-20240329-WA0019
IMG-20240329-WA0029
IMG-20240329-WA0029
IMG-20240329-WA0018
IMG-20240329-WA0018
IMG-20240329-WA0021
IMG-20240329-WA0021
IMG-20240329-WA0030
IMG-20240329-WA0030
IMG-20240329-WA0028
IMG-20240329-WA0028
IMG-20240329-WA0017
IMG-20240329-WA0017
IMG-20240329-WA0027
IMG-20240329-WA0027
IMG-20240329-WA0016
IMG-20240329-WA0016
IMG-20240329-WA0026
IMG-20240329-WA0026
IMG-20240329-WA0025
IMG-20240329-WA0025
IMG-20240329-WA0024
IMG-20240329-WA0024
IMG-20240329-WA0023
IMG-20240329-WA0023
IMG-20240329-WA0013
IMG-20240329-WA0013
IMG-20240329-WA0011
IMG-20240329-WA0011
IMG-20240329-WA0022
IMG-20240329-WA0022
IMG-20240329-WA0020
IMG-20240329-WA0020
مطروح سيوة قافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح