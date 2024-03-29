توجه حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بقافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بواحة سيوة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، يرافقه محمد منصور مدير إدارة سيوة، وكان فى استقبالهم محمد بكر يوسف رئيس مجلس ومدينة سيوة، وسعيد محمد سعيد رئيس القرية، وجبريل عمر حمزة عمدة الجارة وشيوخ وعواقل الجارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن الشيوخ والعواقل تسلموا القافلة الغذائية والتي تحتوي على 300 كيلو من اللحوم، ونصف طن من الأرز والمكرونة، بالإضافة إلى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام، كما قدم التحالف الوطني وحياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية.



وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالى الواحة خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية، وقد وجه أهالي الواحة الشكر لمديرية أوقاف مطروح على تخصيص إمام لإقامة الشعائر بالواحة طوال شهر رمضان مع وضع برنامج وخطة لوجود إمام بالواحة طوال العام.

وقد تحدث وكيل أوقاف مطروح عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وحث الناس على اغتنام هذه الأيام المباركة التي تحوي ليلة القدر ليلة نزول القرآن، والتي ولدت فيها أمة الإسلام وبعثت فيها الحياة واستنار لها الطريق وهديت إلى الصراط المستقيم.

يذكر أن هذه الواحة تبعد أكثر من 300 كيلو متر عن مدينه مرسى مطروح و120 عن واحه سيوة.

قافلة دعوية وغذائية لقرية جارة أم الصغير بسيوة

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