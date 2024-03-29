إعلان اورنج يحطم الأرقام القياسية ويتربع على عرش الترند في رمضان

تصدّر إعلان شركة اورنج قوائم الترند على عدة منصات إلكترونية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، محطمًا الأرقام القياسية في التفاعل والمشاهدة. تُظهر الإحصائيات الرسمية أن الإعلان حقق انتشارًا واسعًا على منصة التيكتوك، مع أكثر من 500،000 فيديو يُشاركه أو يعيد إنتاج محتواه في تفاعل ملحوظ من قبل المستخدمين، وهو ما يعكس القدرة الاستثنائية للإعلان على لفت الانتباه وإثارة الحماس.

كما تصدّر الإعلان قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب خلال نفس الفترة، مُؤكدًا على قوة الرسالة التسويقية والإبداع في التنفيذ الذي يميز حملات اورنج الإعلانية. إلى جانب ذلك، استطاع الإعلان أن يتصدّر قوائم الأكثر استماعًا على كل من منصتي انغامي وسبوتيفاي، وهو ما يعكس التأثير القوي والمتعدد الأبعاد للحملة على مختلف أوجه استهلاك المحتوى الرقمي.

وبلغ إجمالي عدد المشاهدات على جميع منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 400 مليون مشاهدة منذ انطلاق الحملة، في إنجاز يُبرهن على نجاح الشركة في خلق تفاعل غير مسبوق مع الجمهور في شهر رمضان، والذي يُعد وقتًا ذروةً للنشاط الإعلاني. يُظهر هذا الإنجاز الكبير الاستراتيجية المتميزة التي تتبعها شركة اورنج في التواصل مع عملائها، وتُعزز مكانتها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في الابتكار الإعلاني والتسويقي.

https://www.youtube.com/watch?v=BTGmmHY5DW4