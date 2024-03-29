العراقي ياسر البراك: «نعمة الأفوكاتو» مسلسل ينتصر للمرأة القوية والمكافحة

أشاد المخرج العراقي الدكتور ياسر البراك، بصناع مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي شارك في الموسم الرمضاني الدرامي 2024، ولاقي استحسان المشاهد المصري والعربي.

وقال المخرج العراقي د. ياسر البراك، إن مي عمر في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» ممثلة تُجيد اللعب بمشاعرنا وهي توظف طاقتها الأدائية في أداء شخصية «نعمة» وتحولاتها الدرامية بين الكوميديا والمأساة في مشاهد سريعة تمنحها مركزية في الحضور.

وتابع: بناء المسلسل ينتصر للمرأة القوية والمكافحة بنت الأصول التي تُجيد مواجهة المجتمع الذكوري الذي يمتهن المرأة ويسلبها حقوقها، والتحولات المتكررة في الشخصية من موقع الضعف إلى القوة وبالعكس، يجعلنا نتابع بشغف ما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات المقبلة، فتحية للسيناريست والمخرج محمد سامي وهو يُجيد اختيار قصته، وممثليه، ومواقع التصوير، فضلًا عن قدرته الكبيرة على تحقيق عنصري الشد والتشويق في أحداث قصته.

«نعمة الأفوكاتو» من بطولة الفنانين: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد دسوقي، رامي الطمباري، هدير عبدالناصر، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.