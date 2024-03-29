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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استمرار مبادرة "صحتك تهمنا" في مدينة السباعية بإجراء 45 عملية جراحية للعيون

مبادرة صحتك تهمنا
مبادرة " صحتك تهمنا بمدينة السباعية
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تواصل الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز ادفو، بالتعاون مع وحدة السكان وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ مبادرة "صحتك تهمنا"، وتهدف المبادرة إلى توقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة على أيدي 16 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأشار محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، خاصة في المجال الطبي والعلاجي، فقد تم التنسيق مع فريق من الأطباء من مدينة إدفو لتنظيم قوافل تستمر حتى 8 إبريل القادم.

تضم القوافل 2 معمل للتحاليل و2 صيدلية لصرف العلاج اللازم للحالات المرضية المتنوعة.

وأضاف عليان أنه تم إجراء 45 عملية جراحية متنوعة للعيون لحالات مرضية من أبناء مدينة السباعية، وتهدف هذه العمليات إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وتقديم هذه الخدمات على الوجه الأكمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظة أسوان على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

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الوحدة المحلية لمدينة السباعية وحدة السكان مبادرة صحتك تهمنا أخبار محافظة أسوان