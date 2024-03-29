مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل جندي وتسجيل 8 إصابات إحداها ميؤوس منها جراء حادث خطير في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشف جيش الاحتلال عن إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب بقطاع غزة، 1523 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

https://youtu.be/t6Y987lVzeY?si=4jwZQ79ecxPbS-ME