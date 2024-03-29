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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

«المركزية الأمريكية»: تدمير 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت تستهدف سفينة للتحالف بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها نجحت في تدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

كما أضافت المركزية الأمريكية أن الطائرات التابعة للحوثيين كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر. 

وأوضحت أن الاستهدافات الحوثية لم يسفر عنها أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف. 

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي يتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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