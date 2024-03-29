«زي النهارده»| ضبط «سيف مصطفى» المتهم بخطف طائرة مصرية وحمله لحزام ناسف مزيف.. أمريكا تنسحب من فيتنام بعد هزيمة مذلة وفقدان 50 ألف جندي.. واغتيال الفلسطيني محيي الدين الشريف

"إذا نظرت للصورة التي بالأعلى فإنها تبدو لك مألوفة.. صحيح؟!.. نعم صحيح".. فهي الصورة التي هزت مصر قبل 7 سنوات في واقعة لم تحدث منذ كثير، عندما أقدم الرجل الموجود في الصورة ويلوح بعلامة النصر وهو سيف الدين مصطفى البالغ من العمر وقتها 61 عامًا على اختطاف طائرة ركاب مصرية تابعة لشركة مصر للطيران في الرحلة التي حملت رقم MS181، وهي رحلة داخلية مُتوجهة من مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، يوم 29 مارس 2016، وأجبر قائد الطائرة على تغيير مسارها والتوجه نحو قبرص.

تفاصيل الحادث انكشفت في الساعات اللاحقة حيث تبين أن الخاطف هدد قائد الطائرة التي تحمل 81 راكبا بتفجير حزام ناسف، وأجبره على تغيير مساره والهبوط في مطار لارنكا في قبرص، حيث أُغلق المطار بالكامل وتعطلت حركة الملاحة الجوية وتوقفت الرحلات الجوية القادمة والخارجة وتحول المطار إلى تجمع كبير لسيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ.

وعلى الرغم من أن الأزمة لم تدم طويلًا، حيث سلم الخاطف نفسه، واكتشف فيما بعد أنه يحمل حزامًا ناسفًا زائفًا، وتم الإفراج عن جميع الركاب وجميع أفراد طاقم الطائرة، وأفادت تقارير بأن الخاطف كان يرغب في الحديث مع زوجته القبرصية السابقة، بينما أفادت تقارير أخرى بأنه كان يريد إطلاق سراح سجينات في مصر، وقضت محكمة قبرصية بتسليم الخاطف لمصر في سبتمبر 2016.

وبعدها بثلاث سنوات وبالتحديد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، حكم على الخاطف بالسجن المؤبد، ووجهت إلى المدعو سيف الدين مصطفى تهم تشمل استخدام الترويع والتهديد للسيطرة على طائرة وخطف ركابها من أجل غرض إرهابي.

تلك كانت الحادثة الأبرز في مثل هذا اليوم 29 مارس، إلا أن التاريخ مليئ بالأحداث المهمة التي وقعت في نفس اليوم، والتي نذكر منها الأتي:

1830 - ملك إسبانيا فيرناندو السابع يصدر قانونًا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.

1921 - سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.

1945 - الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت وذلك خلال تقدمة إلى الشرق خلال الحرب العالمية الثانية.

1964 - العلماء المسلمون في السعودية يصدرون فتوى تبيح أن يقوم ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود في البلاد أو غيابه عنها، وأبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود يصدرون قرارًا موقع منهم يؤيدون فيه فتوى العلماء ويطالبون الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء في الإسراع بتنفيذ الفتوى.

1967 - فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.

1973 - الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.

1974 - مسبار ناسا مارينر 10 يصبح أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.

1984 - انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل «المجلس الإسلامي الأعلى» في فلسطين، حيث اكتشفت ثغرة تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة الآثار الإسرائيلية بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى وتمتد من باب المغاربة حتى باب المجلس مما هدد عمارة المجلس بالسقوط.

1998 - اغتيال القائد القسامي الفلسطيني محيي الدين الشريف.

2002 - الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية.

2003 - تعرض مجمع سوق شرق التجاري في مدينة الكويت لاعتداء صاروخي عراقي وذلك أثناء حرب الخليج الثالثة، ولم يؤدي الحادث إلى وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

2008 - انعقاد القمة العربية الدورية في دمشق وسط تخفيض 9 دول لمستوى تمثيلها بالقمة ومقاطعة لبنان.

2010 - هجومين انتحاريين في قطاري أنفاق في موسكو يؤديان إلى مقتل 38 شخصًا على الأقل.

2012 - عقد القمة العربية في بغداد.

2015 - تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم وذلك بعد هجوم متحف باردو.

سقوط مدينة إدلب السورية بيد جيش الفتح.

2016 - اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص.

2017 - تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا تطالب البدء بتنفيذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وذلك استنادًا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة في رسالة إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.

انطلاق أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت في الأردن بمشاركة معظم القادة العرب.

2021 - عودة الملاحة الدولية في قناة السويس بعد أن نجحت هيئة قناة السويس بإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفرغيفن التي جنحت في القناة يوم 25 مارس الماضي.

2023 - مرسوم أميري بتعيين خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًّا للعهد لإمارة أبو ظبي.