حصاد مسلسلات الـ 15 حلقة.. عودة دراما الأسرة المصرية بعيدًا عن الإسفاف

انتهت أحداث الأعمال الفنية ذات الـ 15 حلقة، للموسم الدرامي الرمضانى الحالي، وشهدت تلك المسلسلات الكثير من الجدل الفني والجماهيري بعد عرضها، وكشفت عن العديد من المواهب الفنية الشابة، وقدمت الكثير من صناع الأعمال الفنية، وتألق من خلالها كثير من نجوم الفن ببراعة فى تجسيد الشخصيات، وخضعت تلك الأعمال الفنية لأحكام الجماهير وأقلام النقاد الفنية.

وحقق الموسم الرمضاني الحالي نجاحًا كبيرًا في طرح العديد من القضايا الاجتماعية والمجتمعية المهمة، ودق ناقوس الخطر للكثير من الظواهر السلبية التي ربما يغفلها البعض ولا يدرك حجم أخطارها، وفى التقرير التالى ترصد لكم «البوابة نيوز» حصاد مسلسلات الـ١٥ حلقة فى النصف الأول من الموسم الرمضانى...

الدراما الاجتماعية

"عتبات البهجة" عودة الفخراني

شهد النصف الأول من دراما رمضان طرح مسلسل "عتبات البهجة"، والذى أعاد الفنان القدير يحيي الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات من آخر أعماله الرمضانية مسلسل "نجيب زاهي زركش".

وناقش عتبات البهجة قصة رجل مسن يعيش مع أحفاده، ويتلاحم مع مشكلاتهم الحياتية واليومية رغم فروقات الأجيال، ويقدم الجد محتوى على السوشيال ميديا لنشر القيم والبهجة في المجتمع، إلى جانب طرح العديد من المشكلات المجتمعية المهمة وخاصة لما يمر به الجيل الجديد.

ومن ضمنها الابتزاز الإلكتروني والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وقضية الدروس الخصوصية وسعار المدرسين فى الربح على حساب المحتوى التعليمي فى المدارس وتقديم التعليم البديل "السنتر".

حقق المسلسل نجاحا بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، إلا أنه لم يحقق المردود المنتظر والمتوقع، ورغم دخول عنصر السوشيال ميديا على العمل وطرح مشكلات الابتزاز الإلكتروني والكثير من الأزمات المطروحة على ساحة المجتمع، إلا أن المسلسل لم يلق النجاح المتوقع منه.

"رصد السوشيال ميديا"

جاءت أبرز تعليقات السوشيال ميديا عن العمل، أن المسلسل جيد وناقش قضايا هامة وطرح الملفات التي تؤرق الصراع بسبب فرق الأجيال، إلا أنه كان هناك بعض الأحداث النمطية والمكررة، وطريقة الأداء لبعض الفنانين كانت مفتعلة، ومن ضمن الأسماء الفنانة جومانا مراد فى دور الفتاة الشعبية، والفنان هشام إسماعيل في دور المدرس المستغل.

أبطال العمل

القصة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وإنتاج شركة العدل جروب، والبطولة لكوكبة من النجوم يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، علاء مرسي، علاء زينهم، هشام اسماعيل، سما إبراهيم، هنادي مهنا، وإخراج مجدي أبوعميرة.

"كامل العدد ٢"

بعد النجاح الذى حققه مسلسل "كامل العدد" الموسم الرمضانى الماضى، شارك أبطال العمل بالجزء الثاني للمسلسل فى النصف الأول من الموسم الرمضانى، ويقدم المسلسل وجبة اجتماعية على مائدة رمضان بسرد الحياة بين الزوجين بعد قصة الحب، ودخول عالم الحياة الحقيقية بكل ما تحمله من مسئوليات حقيقية، بعيدا عن مراهقة الحب وتصرفات الطرفين بدون قيد المسئولية قبل الزواج، وظهرت العديد من التشابكات بين الأطراف فى المسلسل، وتم طرح الكثير من المواقف التي تصل الرسائل المجتمعية بشكل "لايت".

"رصد السوشيال ميديا"

حقق المسلسل نجاحا ونسب مشاهدات مرتفعة، وذلك بسبب نجاح الجزء الأول للعمل وارتباط المشاهد بأبطال العمل والتفاعل المسبق لحالة الأحداث داخل العمل، إلى جانب حالة الكيميا الفنية التي ظهرت بين أبطال العمل وبالأخص الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة.

أبطال العمل

المسلسل بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، ميمي جمال، إسعاد يونس، آيه سماحة، أحمد كمال، والإخراج خالد الحلفاوي.

"أعلى نسبة مشاهدة"

يناقش مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ملف السوشيال ميديا وتطبيقات البث المباشر وخاصة "التيك توك"، وتدور الأحداث حول قصة حقيقية لفتاة من وسط شعبي وبسيط، وتحاول طوال الوقت أن تخرج من محيط الحياة الفقيرة وتسعى إلى الثراء السريع، وتستغل تطبيقات البث المباشر "تيك توك"، لتمر بالكثير من الصعوبات وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

وطرح المسلسل التدرج النفسي والتحولات التي تمر بها ضحايا تلك المواقع والتطبيقات، وقدم مشاعر الغيرة التي قد تكون موجودة فى أقرب الأقربين والتي تؤدي إلى الكثير من الأزمات فى حياة البعض.

"رصد السوشيال ميديا"

رغم عدم اعتماد العمل على نجوم الصف الأول، إلا أن المسلسل حقق نجاحا غير متوقع، وقدم النماذج الحياتية لما يمر به المجتمع بشكل حقيقي ومباشر، وخاطب كل فئات الأسرة ودق ناقوس الخطر عن تلك الظاهرة، وهو ما جعل المسلسل من الأعمال التي نالت إشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

الفنان الأبرز

استحوذت الفنانة انتصار على إشادة الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، فهي قدمت دور الأم البسيطة والتلقائية بتفاصيل كافة الأمهات الموجودين داخل كل بيت بالأسرة المصرية، بداية من براعتها فى استخدام المفردات إلى قدراتها على التحولات الفنية والدرامية بمشاعر متقلبة فى طبيعة العلاقة بين الأم وأبنائها.

فيما نالت الفنانة ليلي زاهر استنكار رواد السوشيال ميديا بسبب أدائها المفتعل على حد وصفهم في أداء شخصية الفتاة الشعبية البسيطة.

أبطال العمل

المسلسل من بطولة: سلمى أبوضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، أحمد فهيم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وهند عبدالحليم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسلات التشويق والإثارة

"صيد العقارب" برومو نجح أكثر من العمل

تطل علينا النجمة غادة عبدالرازق من خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، والذى يقدم حالة من الصراع والإثارة من خلال طرح الأحداث بين عائلة يحكمها الصراعات، والتحريض والجريمة.

وتم استخدام العقرب بشكل إسقاط على أن السم الذي يخرج ويصبح الداء وربما يقتل، هو نفس السم الذي قد يستخدم فى صناعة الدواء، فى دلالة على رغبة البعض فى أن يظل الشر موجود لتحقيق مكاسب أكثر وأن الخير فى حالة انتصاره يمثل خسارة لهم.

"رصد السوشيال ميديا"

لم يحقق المسلسل نجاحا بشكل كبير، وانتقد السوشيال ميديا الكثير من المفارقات داخل العمل، أبرزها ظهور غادة عبدالرازق زوجة للفنان محمد علاء، وسخر رواد السوشيال ميديا بصورة لغادة عبدالرازق زوجة للفنان نور الشريف ضمن أحداث مسلسل الحاج متولي، وبين ظهورها بعد ما يقرب من ٢٤ سنة.

ومن أبرز تعليقات السوشيال ميديا أن برومو العمل حقق مشاهدات وتوقعات أكبر من أحداث المسلسل.

فيما أشاد رواد السوشيال ميديا بالفنان القدير أحمد ماهر وبراعته فى أداء الرجل الصعيدي، وأداء مبهر مطعم بخبرات سنوات العمر الفني.

أبطال العمل

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماجد، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

"سر إلهي"

تشارك الفنانة روجينا فى النصف الأول من الموسم الرمضانى بمسلسل "سر إلهي"، وتدور أحداثه حول سيدة تتعرض للغدر والخداع من أقرب الناس لها، وتقاوم وتسعى للانتقام من كل من غدر بها.

"رصد السوشيال ميديا"

لم يحقق المسلسل نجاحا ملحوظا، ولكن لاقي بعض ردود الأفعال على بعض المشاهد التى تحمل طبيعة تشويقية.

ونال الفنان محمد ثروت إشادة كبيرة بعدما استطاع أن يظهر بشكل مغاير تمامًا عن سابق أدواره وقدم الشر بتمكن كبير من أدواته.

أبطال العمل

المسلسل بطولة روجينا، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد بدير، أحمد مجدي، مي سليم، محمد ثروت، مراد مكرم، نهي عابدين، محمود حجازى، تأليف أمين جمال والإخراج رؤوف عبدالعزيز.

"نعمة الافوكاتو"

فى إطار تصاعد الأحداث بشكل تشويقي، يشارك مسلسل "نعمة الافوكاتو" فى الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول نعمة المحامية المخلصة لزوجها الذى يعاني من ضيق الرزق، ورغم كل الدعم الذي قدمته له إلا أنه بمجرد أن أصبح من الأثرياء غدر بها وتزوج عليها، وشرع في قتلها هو وزوجته الجديدة، لكنها لم تمت لتعود وتنتقم من الجميع.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد الجمهور بالأداء المغاير للفنانة مي عمر بطلة العمل، وأنها قدمت الشخصية بنضج فني يختلف عن سابق أعمالها. فيما انتقد رواد السوشيال ميديا "المط" فى أحداث المسلسل بشكل ملحوظ.

كما سخر رواد السوشيال ميديا من لغة الحوار، حيث إن نعمة بطلة المسلسل فى كل حديث لها تذكر حكمة أو مثل شعبي.

والشخصية الأبرز ولاقت قبول الجمهور الفنان كمال أبورية، والذى برع فى دور الأب لنعمة بطلة العمل.

أبطال العمل

المسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سامي مغاورى، لبنى ونس، والإخراج محمد سامي.

"صلة رحم"

ناقش مسلسل "صلة رحم" قضية مهمة وهي طرح فكرة "تأجير الأرحام"، عن طريق طبيب تخدير وزوجته، وهى قضية شغلت المجتمع لبعض الفترات وعلى استحياء، من خلال بعض الطرح فى البرامج الحوارية، إلى أن جاء المسلسل وطرح الفكرة بشكل واضح.

وقدم المسلسل القضية التي لاقت جدلًا واسعًا بسبب جرأة الطرح والفكرة، وحقق المسلسل نجاحا بعد عرضه، وانقسم المتابعون بين مؤيد لطرح تلك الأفكار وبين معارض لمثل تلك النوعية من الأفكار الجريئة.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد رواد السوشيال ميديا بالعمل وبالأبطال والأداء الفني، والقصة المختلفة التي طرحها العمل. فيما انتقدوا النهاية الخاصة بالعمل، خاصةً بعد موت البطل قبل مشهد المحاكمة، وهو المحرك الأساسي للأحداث، خاصةً أن الجميع فى انتظار طرح الدفاع أمام المحكمة، وترك النهاية مفتوحة للجمهور.

الفنان الأبرز

لاقى إياد نصار قبولا كبيرا ونجاحا، كما لاقى إشادة الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وذلك بعد تقديم الانفعالات الخاصة بالشخصية بشكل مناسب، والتناغم بين التناقضات لأبعاد الشخصية بسلاسة فنية كبيرة.

أبطال العمل

المسلسل بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، هبة عبدالغني، صفاء جلال، محمد دسوقي، تأليف محمد هشام عبية والإخراج تامر نادي.

"لحظة غضب"

شارك مسلسل لحظة غضب ضمن منافسات النصف الأول من الموسم الرمضاني الحالي، وحقق المسلسل نسب مشاهدات جيدة.

قدم المسلسل قضية العنف الأسرى وتعاملات الزوج السيئة والتى وصلت بالزوجة للضغوط النفسية، وتعيش مشاعر متضاربة بين الضغوط وسيطرة الزوج النرجسي، وبين محاولات المقاومة والخروج من تلك المصاعب النفسية التي تعاني منها، حتي تتصاعد الأحداث بشكل تشويقي وتتخذ منحدرا آخر فى شكل درامي.

"رصد السوشيال ميديا"

حقق المسلسل مشاهدات بمعدل جيد بين جمهور السوشيال ميديا، وتفاعل الجمهور مع تصاعد الأحداث فى كل حلفة.

الفنان الأبرز

أشاد الجمهور بالفنانة صبا مبارك بأداء الشخصية دون انفعالات فى غير محلها، ودون خروج عن الخط الدرامي للشخصية، وكانت تعبيراتها ومشاعرها صادقه وأقنعت الجمهور.

أبطال العمل

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

الأعمال الكوميدية

"بابا جه"

قدم الفنان أكرم حسني هذا العام فى المنافسات الرمضانية شخصية الأب، فى مسار مختلف وبأبعاد بين الكوميديا والمناقشة المجتمعية لبعض المشاكل التي يمر بها الأب والتى قد تؤثر عليه سلبا فى علاقته بأولاده، وبين بعض سمات الشخصية التي قد تحدث فارقا بينه وبينهم.

قدم المسلسل القيم الهادفة وجاء مشهد ابنته والتى تعملها المدرسية قيمة الاستغناء والتبرع بما لا تحتاج، لتفاجئ الطفلة الجميع وأمام والدها والحضور بالمدرسة أنها تريد الاستغناء عن والدها وأنها لا تحتاجه. تتحول الأحداث ويفيق الأب ويدرك ما مرت به ابنته من أزمة عدم وجوده.

"رصد السوشيال ميديا"

حقق المسلسل نجاحا كبيرا، وخاصة أنه ينتمي لطبيعة الأعمال الكوميدية، وما له من رسائل مجتمعية جيدة ولها قيمة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

الفنان الأبرز

قدم الفنان أكرم حسني الكثير من المشاهد المؤثرة والإنسانية ووصل الأمر إلى البكاء فى بعض مشاهد العمل، مما جعل رواد السوشيال ميديا يبدون إعجابهم والإشادة بدوره.

الطفلة لافينيا نادر والتي قدمت شخصية طفلة ناقمة على تصرفات والدها وقدمت أيضا العديد من المشاهد الإنسانية المؤثرة والتي لاقت قبولا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

أبطال العمل

المسلسل بطولة أكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين آمين، سما إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسمين رحمي، كريم فهمي، أحمد أمين، بسنت شوقي، لافينيا نادر، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

"أشغال شقة"

حقق المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" نجاحًا كبيرًا خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني، وكان فرس رهان الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني.

واستطاع الفنان هشام ماجد بطل العمل أن يقدم الكوميديا الاجتماعية وطرح بعض القضايا داخل البيت المصري، وجاءت بشكل كوميدي بسيط محمل بالكثير من الأزمات التي يمر بها الأزواج وخصوصا بعد الإنجاب، وتكوين الأسرة وتحمل مسئولية جديدة فى بداية حياتهم الزوجية.

ليقدم العمل شكل اجتماعي كوميدي للأسرة، بشكل كوميدي مختلف وبسيط ويناقش القضايا بطرح يتماشى مع نسيج العمل والخط الكوميدي له.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد رواد السوشيال ميديا بالعمل وبأداء النجوم المشاركين فيه، وقدم العمل طريقة كوميديا مختلفة عن المعتاد، حيث تعتمد فى الطرح على كوميديا التلقائية دون حركات بهلوانية أو جسدية أو تلاعب بنغمة الاصوات لتسول الضحكات من الجماهير، وهو ما لاقي قبولًا كبيرًا مع الجمهور وحقق نجاحًا واسعًا وردود أفعال فاقت كل التوقعات.

الفنان الأبرز

كل فريق العمل قدم أداء مميزا وبساطة وتلقائية كبيرة، ولكن نجح الفنان مصطفى غريب فى لفت الأنظار بشكل كبير، بطريقة عرضه للكوميديا بشكل سلسل وبسيط ويخرج الضحكات من القلب.

وأيضًا الفنانة أسماء جلال التى كتبت شهادة ميلاد فنية جديدة مع هذا العمل، والتي أثبتت أنها تملك موهبة فنية وحضورا طاغيا.

ونجم العمل الفنان هشام ماجد والذي أصبح وجوده على العمل الفني صك ضمان لجودة فنية للمحتوى المقدم.

مفاجأة العمل

فاجأ مؤلفا العمل الثنائي خالد دياب وشيرين دياب الجميع بعمل كوميدي بتلك الجودة، وصناعة الضحكة والمواقف الكوميدية بتلك الحرفية الكبيرة، وكأنهما فى حالة تمرس فى الكتابة الكوميدية، رغم أن الثنائي قدم العام الماضي العمل الدرامي الناجح مسلسل "تحت الوصاية"، للنجمة مني زكي، والذي قدم قضية مجتمعية جادة وناقش قانون الوصاية وأحدث حراكا تشريعيا مجتمعيا من خلال أحداث العمل.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، انتصار، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.