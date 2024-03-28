ياسر جلال: إنتاج المتحدة لعملين كبيرين مثل الحشاشين وجودر جرأة كبيرة

تحدث الفنان ياسر جلال، عن الإنتاج الضخم لمسلسله "جودر"، الذي يعرض في شهر رمضان، وما إذا كان هذا الأمر أثار مخاوفه، قائلا: "طول عمري واخد على الشقا وبتعب على شغلي وأبذل مجهودا، وأنا لست بالممثل الذي يحب أن يتدلل أو يرتاح".

وأضاف جلال اليوم الخميس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "النجومية أو المادة ليستا همي، لكني أهتم باتقان عملي حتى أرضى عن العمل الذي أقدمه للجمهور".

وأوضح: "الرضا عن نفسي بعد رضا الله عز وجل هو الفيصل بالنسبة إليّ، ممكن كل الناس تقولي أنت كنت كويس، لكن ممكن أحس إني مقصر، وبالتالي أكون متضايق".

وأكد، أن موسم دراما رمضان يشهد تنوعا كبيرا في الأعمال الفنية التراجيدية والكوميدية والاجتماعية والتاريخية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشددًا على أن إنتاج الشركة لعملين ضخمين مثل الحشاشين وجودر جرأة كبيرة.

