ياسر جلال: "المتحدة" وفرت كل الإمكانيات لمسلسل جودر

الخميس 28/مارس/2024 - 11:23 م

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024 عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت وسخرت لتوفير كل الإمكانيات لإنتاج مسلسل جودر.

وأضاف “جلال” اليوم الخميس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الميزة في مسلسل جودر أنه يوجد به نص قوي جدًا، كما أن لدينا كوكبة كبيرة من الفنانين الممثلات والممثلين وهذا شيء إيجابي في العمل الفني، مشيرًا إلى أنه دائما يسعى للبحث عن الاختلاف.

وأوضح أن كل عمل يقوم بتأديه يكون مختلف عن سابقه، وفي مسلسل جودر يقوم بعمل شخصيتن الأولى شخصية الملك شهريار، والشخصية الثانية شخصية جودر بن عمر المصري، وهنا يتخيل للملك شهريار نفسه بأنه جودر.