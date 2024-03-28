مرور مفاجئ لتموين الإسكندرية على المخابز ومستودعات البوتاجاز

قام المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية يرافقه أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية اليوم بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من انتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من الوزارة.

أسفر المرور عن تحرير عدد من المخالفات منها تحرير ٣ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و عدم نظافة ادوات العجين لمخابز بلدية.

كما تم المرور على بعض مستودعات البوتاجاز وتم تحرير محضر تصرف لعدد ٦٠ اسطوانه تجارية لمستودع بوتاجاز، وتحرير محضر ايقاف مستودع بوتاجاز بدون إذن مسبق من التموين والتحفظ على عدد ٦٠ اسطوانه تجارية بسيارة بدون تصريح من الجهات المختصة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.