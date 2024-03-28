جولة بمدارس القاهرة للوقوف على الاستعدادات لزيارة “الجودة والاعتماد”

قامت إدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية بتشكيل فرق الدعم الفني والمراجعة الداخلية لعدد من مدارس القاهرة وهي:-

-مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إدارة الشرابية التعليمية

-مدرسة النصر

إدارة باب الشعرية التعليمية

-مدرسة مصر الذكية

إدارة مصر القديمة التعليمية

-مدرسة أسماء بنت أبي بكر

إدارة السلام التعليمية

-مدرسة سنان

إدارة الزيتون التعليمية

وذلك للوقوف على الإستعدادت النهائية لاعتماد بعض مدارس القاهرة المنتظرة زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تشمل معايير الاعتماد والجودة القدرة المؤسسية " الرؤية والرسالة – القيادة والحوكمة – الموارد البشرية والمادية – المشاركة المجتمعية – ضمان الجودة و المساءلة" والفاعلية التعليمية " المتعلم – المعلم – المنهج – المناخ التربوى " وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة " نسبة الـ 65 % " في جميع المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية ، ويشجع الاعتماد المدرسي المدارس على إجراء التقويم الذاتي والتخطيط العلمي من أجل تحسين جميع عناصر العملية التعليمية بشكل منتظم ومستمر وذلك من خلال القيام بمراجعة داخلية تحت اشراف ادارة قياس الجودة ثم إرسال خطاب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتقوم بدورها بعمل مراجعة خارجية للمدرسة ومنحها الشهادة من عدمه وإذا تم منح المدرسة شهادة الإعتماد فإنها تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الجودة للتأكد من استمرارية التحسين المدرسي.