الحلقة الـ 19 من المداح 4 .. صابر يبدأ رحلة البحث عن إرث جده .. شاهد

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "المداح 4" العديد من الأحداث المثيرة والغامضة، حيث تظهر الجنية تاج دعمها لصابر المداح وتخبره بضرورة الوصول إلى إرث جده، محذرة إياه من الجن قزح واتباعه، وتطالبه بالذهاب إلى هرم هوارة.

من جهة أخرى يتعاون زين مع طليق زوجته حسن سلام للحصول على محتويات مقبرة ملكية عثروا عليها، ويطالبه زين بالعثور على طفل صغير بصفات معينة لذبحه وأخذ دمائه لكي تفتح لهم المقبرة، وفي الوقت نفسه تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعز ابن صابر المداح، مما يثير قلق صابر على ابنه.

بينما يذهب صابر المداح إلى المعبد هرم هواره بناء على طلب الجنية تاج، لكن سيارته تتعطل ويظهر له عبدالرحيم حسن ليروي له قصة "الصقر والـ3 يمامات" وهي تتعلق بورث جده ويطالبه بمساعدة الناس، مما يثير غضب الجن قزح.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.