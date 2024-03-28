رئيس الإنجيلية: نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة لمدارسنا

قام الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بجولة داخل مدرسة السلام الحديثة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمشاركة القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام.

وكان في استقبال رئيس الطائفة الدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس داوود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، وإيمان زاهي ولسن، مديرة المدرسة والقس وليم عبده والدكتورة سها سامي، من اعضاء مجلس المؤسسات التعليمية.

وقدم الطلبة والطالبات بالمدرسة فقرات متنوعة وعروض فنية رائعة، كما رحب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالدكتور القس أندريه زكي معربًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقام رئيس الطائفة الإنجيلية بجولة داخل مدرسة السلام الحديثة، شملت المكتبة والتي تعد ثاني أقدم مكتبة في مصر بعد مكتبة الإسكندرية، والمتحف الذي يحتوي على مقتنيات تعود للقرن الثاني الميلادي.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن بالغ سعادته بالزيارة ولقاء طلاب وطالبات المدرسة، كما أشاد بكفاءة مدارس الأمانة العامة، مضيفًا: "نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة لمدارسنا، ومدارس الكنيسة المشيخية في مصر قيمة كبيرة نعتز بها وأول مدرسة للبنات كانت سنة ١٩١٠، والمصريون يثقون جيدًا بمدارس سنودس النيل الإنجيلي وقدراتها على بناء الشخصية المصرية الوطنية".

وفي نفس السياق قام رئيس الإنجيلية بجولة داخل المزرعة الخاصة بسنودس النيل الإنجيلي بمحافظة أسيوط، برفقة قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وكان في استقابله القس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف والممتلكات لسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط، والسادة أعضاء لجنة الأوقاف، وقدم القس ألبرت عرضًا لنشاط المزرعة، وأهم المشروعات التنموية المخطط لها خلال الفترة المقبلة.

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