مائل للحرارة وأمطار.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودافئ علي السواحل الشمالية وحار جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الجمعة امطار متوسطة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية علي فترات متقطعة، وامطار خفيفة صباحا علي مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وقد تكون متوسطة علي غرب وجنوب القاهرة الكبرى و الفيوم وبني سويف علي فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الغد وشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 34 العظمي والصغري 18 درجة.