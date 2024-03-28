رئيسة الوزراء الإيطالية: علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب خطر اتساع رقعة نيران التوتر في الشرق الأوسط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن على بلادها أن تفعل كل ما بوسعها لتجنب خطر اتساع رقعة نيران التوترات في الشرق الأوسط، وفي أوروبا.

وقالت "ميلوني" - مخاطبة أفراد الكتيبة الإيطالية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس - إن "لبنان يلعب دورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط.. هذه أيام صعبة في الشرق الأوسط وفي أوروبا، إذ شبّت نيران التوترات فجأة في مناطق كاملة من البلاد".

وأضافت "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب خطر اتساع رقعة هذه النيران، وأنتم تشكلون جزءًا مما يمكننا القيام به في هذا المجال، أنتم تمثلون الخندق، السواتر الرملية التي تساعد على منع النار من الانتشار".

