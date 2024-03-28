ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية: علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب خطر اتساع رقعة نيران التوتر في الشرق الأوسط

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن على بلادها أن تفعل كل ما بوسعها لتجنب خطر اتساع رقعة نيران التوترات في الشرق الأوسط، وفي أوروبا.

 وقالت "ميلوني" - مخاطبة أفراد الكتيبة الإيطالية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس - إن "لبنان يلعب دورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط.. هذه أيام صعبة في الشرق الأوسط وفي أوروبا، إذ شبّت نيران التوترات فجأة في مناطق كاملة من البلاد".

وأضافت "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب خطر اتساع رقعة هذه النيران، وأنتم تشكلون جزءًا مما يمكننا القيام به في هذا المجال، أنتم تمثلون الخندق، السواتر الرملية التي تساعد على منع النار من الانتشار".
 

أوروبا ميلوني الشرق الأوسط