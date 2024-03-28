أوكرانيا والبرلمان الأوروبي يناقشان تسريع إمدادات الأسلحة

ناقش نائب وزير الدفاع الأوكراني جيغير ووفد من المجموعة السياسية لتجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي، بقيادة فاليري هاير، احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية وتسريع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني جيغير خلال الاجتماع على الالتزام بالحفاظ على أقصى قدر من الشفافية والمساءلة أمام المجتمع والشركاء الدوليين، وخاصة البرلمانيين الأوروبيين، وهذا يعزز التفاهم المتبادل والدعم للمبادرات الدفاعية لأوكرانيا ويعزز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأعرب جيغير عن امتنانه للبرلمان الأوروبي لدعمه تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وخاصة القرار الذي تم اعتماده في فبراير 2024 والذي يدعو إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا بعد عامين من الحرب واسعة النطاق وزيادة المساعدات العسكرية لوقفها العدوان الروسي المسلح.

وناقش الطرفان الاحتياجات العاجلة لقوات الدفاع، وتسريع توريد الأسلحة والمعدات اللازمة، بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة وزيادة كثافة هجمات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية والحيوية في أوكرانيا.