"الرقابة": 415.85 مليار جنيه إجمالي التمويل غير المصرفي الممنوح بالربع الأخير من 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه.

وبلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 284.3 مليار جنيه في أخر 3 أشهر من 2023 ونحو 38.6 مليار جنيه إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و38.95 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و23.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يتعلق بالتمويل الممنوح لنشاط التمويل الاستهلاكى فقد سجل 14.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2023،و 12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الرابع لعام 2023 2.5 تريليون جنيه، و57.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الرابع لعام 2023، و19.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الرابع لعام 2023، و10.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الرابع لعام 2023، و7.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الرابع لعام 2023.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.1مليار جنيه؛ إذ بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023.

كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 10.4 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

وبالنسبة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.