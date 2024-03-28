نتنياهو يتراجع ويقرر إرسال وفد إلى واشنطن للتباحث حول رفح

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الحرب أنه قرر إرسال وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح.

ويعود السبب في تراجعه عن موقفه بحسب المصادر هو أن وزراء مجلس الحرب، واجهوه بخطأه عندما قرر عدم إرسال الوفد من البداية.

كما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن نتنياهو يريد تحديد موعد جديد لإرسال وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن العمليات العسكرية البرية المقبلة في رفح.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، "لقد وافق مكتب رئيس الوزراء على إعادة جدولة اللقاء المخصص" لرفح، مضيفة "نحن نعمل معهم الآن لتحديد موعد مناسب".