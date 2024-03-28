خبير علاقات دولية يكشف دلالات زيارة وفود النواب الأمريكي إلى مصر

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، على زيارة وفود من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى مصر، قائلا انها تهدف لمتابعة السياسة الخارجية الأمريكية وتوضح نظرتهم لدور مصر و الرئيس السيسي في مركزية الدولة المصرية في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن الكونجرس له دور مهم للغاية في المساعدات وتنظيم التجارة، وكل شأن يتعلق بالتمويل، فالمساعدات سواء التي ينظر إليها الآن لمساعدة الوضع في غزة أو مساعدة مصر في أن تبني علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.

وتابع سنجر أن أمريكا في احتياج كبير لدور مصر والرئيس السيسي في هذا التوقيت خاصة، وزيارات وفود مجلس النواب الأمريكي تكشف هذا الأمر وتعكس وعيهم للدور المصري في الاستقرار الإقليمي.