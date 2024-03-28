الكرملين: ماكرون يتخذ المواقف الأكثر تطرفا بشأن الصراع في أوكرانيا

قال المتحدث الرسمي بإسم قصر الرئاسية الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ الآن الموقف الأكثر تطرفا بين جميع الزعماء الأوروبيين فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أنه "لا يزال الرئيس ماكرون يشغل الموقف الأكثر تطرفًا، وهو البادئ بالمناقشة حول ضرورة إرسال وحدات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا نحن نراقب عن كثب كل هذا الخطاب"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وصرح فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة العالمية، في وقت سابق في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الدول الغربية، التي تقود حديثًا مجنونًا عن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، يجب أن تدرك ما إذا كانت مستعدة للقتال على أراضيها.

وشدد نيبينزيا على أن فرنسا ورئيسها ماكرون، الذي يسمح بإرسال قوات إلى أوكرانيا، عليهما أن يتذكرا أن هذه القوات ستصبح هدفا ذا أولوية للجيش الروسي وأشار الدبلوماسي إلى أن محاولة باريس السابقة لتوحيد أوروبا على أساس مناهض لروسيا كانت فاشلة.