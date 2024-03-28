أوكرانيا: خاركيف تعرضت لهجوم روسي بقنبلة موجهة

أكدت السلطات الأوكرانية إن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بقنبلة موجهة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن الهجوم على مبنى سكني في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أسفر عن إصابة 19 شخصا على الأقل.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يقوم بجولة على خط الجبهة في منطقة سومي على طول الحدود الروسية، إلى إرسال بطاريات صواريخ باتريوت إضافية للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "لا توجد تفسيرات عقلانية لعدم قيام صواريخ باتريوت، المتوفرة بكثرة في جميع أنحاء العالم، بتغطية سماء خاركيف والمدن والمجتمعات الأخرى التي تتعرض لهجوم الإرهابيين الروس".

وتنشر القوات الروسية بشكل متزايد قنابل موجهة تسقطها طائرات مقاتلة لقصف المواقع الأوكرانية على طول خط الجبهة، مما يؤدي فعليا إلى محو أجزاء من المدن مثل أفدييفكا، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال العام الجاري.