صور.. القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب لهوه أمام منزلهم بالزيتون

ألقت الأجهزة بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب لهوه أمام منزلهم بمنطقة الزيتون.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.