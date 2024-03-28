الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأتربة وأمطار على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة لليوم الثاني، حيث تكون الأجواء حارة على جميع الأنحاء.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الخميس أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وهناك أمطار خفيفة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمى والصغرى 20 درجة.